Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Diletta Leotta, “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notizia della presunta fine della storia d’amore tra la conduttrice di Dazn e Can Yaman.



Già in una precedente occasione l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare un Tapiro alla coppia, ma l’attore turco era riuscito a dileguarsi portando via con sé Leotta.



«Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business», ha commentato Diletta Leotta a Staffelli, ritirando il Tapiro fuori dallo stadio San Siro di Milano.



Per la conduttrice si tratta del sesto Tapiro ricevuto dal Tg satirico. Il quinto le era sraro consegnato in occasione del furto subito in casa nel giugno del 2020.