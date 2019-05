Tapiro d'oro alla Ferrari

Domani sera, lunedì 24 dicembre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Maurizio Arrivabene, direttore della Scuderia Ferrari, riceve il Tapiro d’oro per non aver vinto il Mondiale di Formula Uno.

Valerio Staffelli domanda: «Vettel l’ha detto: ‘Pensavamo di aver una macchina combattiva e invece non ci siamo stati’. Ma dove eravate andati?». Arrivabene risponde: «Quest’anno siamo partiti bene, pensavamo di cantarle alla Mercedes e invece a fine campionato ce le hanno cantate loro». E aggiunge: «Però, ce le hanno cantate solo all’ultimo». L’inviato quindi punge il direttore Ferrari: «Come mai? Avete messo sotto il cofano della macchina il motore della Punto?». Arrivabene precisa: «No, il motore spingeva e ha sempre spinto. Abbiamo fatto cose belle e cose meno belle perché ci tenevamo a prendere il Tapiro». Staffelli chiude il servizio con una battuta: «Speriamo che l’anno prossimo il marchio della Ferrari non diventi il Tapiro rampante».