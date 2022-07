TG1, Monica Maggioni non perdona e fa fuori Giorgino

Le voci che circolavano da settimane ora hanno trovato conferma: Francesco Giorgino lascia il TG1. Dopo essere stato declassato e privato della conduzione dell'edizione delle 20 del telegiornale della prima rete del Servizio pubblico, il giornalista, dopo 30 anni, cambierà struttura.



La decisione è arrivata dopo alcune presunte schermaglie che sarebbero avvenute nella redazione del telegiornale, quando Monica Maggioni avrebbe chiesto anche ai conduttori di punta di alternarsi nel poco allettante turno della rassegna stampa delle 6,30 del mattino. Giorgino conduceva l’edizione delle 20 del TG dal 2010 ed era anche il vicedirettore.



Nella comunicazione del Cdr si legge: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.



Dopo il rifiuto delle levatacce mattutine – Giorgino avrebbe presentato un certificato medico che rendeva la richiesta incompatibile con il suo stato di salute.



Le manovre di Monica Maggioni sono appena iniziate: al posto di Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, a condurre l'ambita edizione delle 20 è arrivata Giorgia Cardinaletti. Non è la prima volta che la direttrice trova posto per colleghi che godono della sua “stima”.