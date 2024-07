U-Mask, ve la ricordate la mascherina amata dai vip al centro di una lunga inchiesta di Striscia? La fondatrice dell’azienda chiede l’affidamento in prova

Elisabetta Maggio, la titolare della U-Earth Biotech, ha chiesto la messa alla prova. Durante il Covid lanciò le sue mascherine, presentandole rivoluzionarie: in grado di filtrare l’aria al 98-99%. Il fake fu scoperchiato dal tg satirico, e ora le U-Mask si ritrovano davanti al giudice.

Striscia la notizia lavorava alla sua lunga inchiesta sulle mascherine dei vip – paragonate dall’azienda che le produceva ai dispositivi di protezione individuale (FFP2 o FFP3) – fin dal dicembre 2020. Secondo i test dei laboratori interpellati dal Tg satirico, la Model 2 risultava avere una capacità di filtrazione inferiore a quella di una comune mascherina chirurgica da 50 centesimi, mentre la Model 2.1 non aveva superato i nostri test sulla respirabilità. Sul caso, sollevato dal tg satirico, era stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Milano.

Dopo circa tre anni e mezzo dall’avvio di un’inchiesta anche da parte della Procura di Milano – che sequestrò parte dei dispositivi in questione – Elisabetta Maggio, l’imprenditrice che con la sua U-Earth Biotech inventò le mascherine U-Mask sfoggiate da molti vip, ha chiesto l’affidamento in prova. La sua domanda dovrebbe venire accolta, con il parere favorevole della procura. Ciò comporterebbe per lei la sospensione del processo penale che la vede imputata per frode in commercio. L’azienda produttrice – secondo quando riporta Repubblica – sarebbe pronta a patteggiare una sanzione pecuniaria. Secondo l’accusa, Elisabetta Maggio avrebbe fornito una falsa descrizione delle caratteristiche del suo prodotto in vendita. Un prodotto che, in quel periodo di emergenza sanitaria, era da considerarsi un servizio necessario per le persone. Proprio durante il Covid, Maggio aveva cominciato a vendere le sua mascherine, presentandole come in grado di filtrare l’aria dai virus al 98-99%.

U-Mask, l’inchiesta di Moreno Morello per Striscia la notizia

E proprio delle U-Mask si è occupata più volte Striscia la notizia. Il 25 gennaio 2021 Moreno Morello ci ha parlato di queste mascherine indossate da diversi personaggi noti come influencer, politici, calciatori e piloti di Formula 1. I dispositivi di protezione da Coronavirus erano stati messi in commercio come se fossero prodotti prodigiosi. Ma filtravano davvero tutto? Non convinto, l’inviato ha fatto analizzare le mascherine ad alcuni laboratori scientifici. E i risultati sono stati sorprendenti.

Tornando alla richiesta di messa alla prova, Elisabetta Maggio ha dichiarato la sua disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità, le cui modalità e i tempi verranno decisi davanti al Gip. Se tutto andrà bene, il processo verrà chiuso senza conseguenze. Inoltre, la U-Earth Biotech ha intenzione di patteggiare una sanzione pecuniaria che verrà sempre decisa dal giudice.

Il ricorso di U-Earth Biotech al Tar del Lazio: istanza respinta

Il 14 gennaio 2022 Moreno Morello ci ha aggiornato sulla vicenda delle U-Mask, ai cui produttori l’Antitrust aveva inflitto 450mila euro di multa. La U-Earth Biotech era poi ricorsa al Tar del Lazio, che aveva però respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento. In quell’occasione l’inviato ha anche parlato dell’indagine sulle mascherine aperta dalla Procura di Milano.