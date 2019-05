Un nuovo amore per Elisa Isoardi

Pare che la bella Elisa Isoardi abbia un nuovo amore, un produttore milionario. Ma noi sappiamo che sotto sotto ha un debole per un altro.



Da qualche tempo gira voce di una liaison tra la conduttrice, ex di Matteo Salvini, e Alessandro Di Paolo, produttore con la fama di milionario e di playboy.



Agli occhi più astuti sembrerebbe invece che il cuore della Isoardi batta per un suo caro collega. E chi sarebbe? Nientepopodimeno che Alberto Matano, mezzobusto del Tg1.



Che la bella conduttrice non simpatizzasse con le posizioni del suo ex fidanzato era apparso chiaro a tutti dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo, come testimonia il suo post.