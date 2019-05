Striscia la notizia torna con un servizio molto speciale. Vittorio Brumotti è riuscito a intercettare, a bordo dell’auto “incriminata”, il proprietario della famosa Ferrari blu, accusato di aver insultato e aggredito con una manata in faccia il padre di un bambino disabile per un problema di posteggio, sabato 16 settembre a Milano, in via Montenapoleone. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha simbolicamente “parcheggiato” una sedia a rotelle sul tetto dell’auto (guarda foto in allegato) e ha intervistato il proprietario della Ferrari. Il video andrà in onda domani, lunedì 25 settembre, nella prima puntata della trentesima edizione di Striscia la notizia – la voce dell’intraprendenza (Canale 5, ore 20.35).