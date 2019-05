Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli, dopo aver mostrato le falle nell’apparato di sicurezza dell’aeroporto di Linate, mette alla prova le procedure anti-terrorismo in uno dei luoghi più a rischio di Milano: Piazza Duomo. L’inviato di Striscia infatti, a bordo di un van, mostra come sia facile arrivare indisturbato e senza subire controlli nelle affollate aree pedonali nel cuore della città, come Corso Vittorio Emanuele, Via Dante, Piazza Duomo e l’interno del Castello Sforzesco. I varchi di solito ben presidiati, infatti, ogni tanto rimangono incustoditi, permettendo a chiunque di poter passare. Gli interventi tardivi di alcuni vigili isolati che hanno fermato Staffelli, certo non avrebbero potuto sventare un eventuale attentato.