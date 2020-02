Il giorno dopo essere stato ospite al Live non è la D’Urso ed essere stato protagonista di una furiosa lite con la conduttrice, Vittorio Sgarbi reagisce sui social annunciando di volerla denunciare per la sua maleducazione. Nel video che pubblica su YouTube, il critico afferma di essere stato invitato nella trasmissione per discutere sul reality La Pupa e il Secchione e viceversa, appena terminato, e di essere stato subito attaccato dalla D’Urso per ciò che stava raccontando . In puntata, Sgarbi ha raccontato che qualcuno gli aveva raccomandato una delle pupe presenti in trasmissione, frase che ha irritato la conduttrice, che ha manifestato tutto il suo disappunto. La situazione si è scaldata a tal punto che Barbara D’Urso ha chiesto a Vittorio Sgarbi di uscire dallo studio, scatenando l’ira dell’opinionista.

È stata proprio questa richiesta a spingere il critico a pronunciarsi su YouTube con parole molto pesanti nei confronti della conduttrice di Canale 5.



Ecco come ha esordito: "A Barbara D'Urso: ma come si permette una conduttrice di invitare un ospite che viene per discutere di cose che sono legate alla cronaca (….) e di cui sanno anche le pietre". Sgarbi ha, poi, continuato promettendo ripercussioni legali "Un ospite non si caccia mai, impara la buona educazione. Ti porterò in tribunale, imparerei l'educazione in tribunale". Infine, due parole sulla questione della raccomandazione spiegando cosa intendesse con quel termine: “Berlusconi mi ha raccomandato anche te, cara signora D'Urso. Mi ha detto: è molto brava, è molto simpatica. E quale vantaggio potevo dare io a te? Quindi se non capisci l'italiano, se vuoi fare la moralizzatrice che moralizza il mondo, no. Non ci sto".





Intanto a Mediaset pare sia stato posto un veto sulle ospitate di Vittorio Sgarbi. Il critico – secondo alcune indiscrezioni – doveva essere alla trasmissione di Nicola Porro e una sua partecipazione era prevista anche nel programma di Chiambretti, ma entrambi gli appuntamenti sarebbero stati disdetti.