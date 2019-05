A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) l’allenatore dell’Inter Roberto Mancini riceverà il Tapiro d’oro per la sconfitta nel derby contro il Milan e per la litigata con i tifosi rossoneri, culminata con il dito medio. L’ex coach del Manchester City è stato intercettato poche ore fa nel centro di Milano da Valerio Staffelli, che gli ha chiesto: «Ma in Inghilterra come avrebbero potuto reagire a un gestaccio del genere?». Mancini ha risposto: «In Inghilterra non avrei fatto il gesto, perché non avrei subito gli insulti dai tifosi». Alla domanda del tapiroforo di Striscia: «Se suo figlio avesse fatto il dito medio alla maestra, lei gli avrebbe tirato tre schiaffi?», Mancini ha risposto con un secco sì. Sull’ira dei tifosi interisti ha detto: «Quando si perde sono tutti arrabbiati».



