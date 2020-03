Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip , ecco perché

Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip. La conduttrice ha comunicato ai coinquilini la decisione di abbandonare il programma per tornare dalla sua famiglia:



"Devo veramente uscire perché me lo impone il ruolo di mamma, di moglie; ho delle cose che devo risolvere...", ha detto con le lacrime agli occhi.



L'ex presentatrice de I Fatti Vostri era stata convocata in confessionale, dove si è trattenuta per parecchio tempo, cosa che già aveva fatto preoccupare i suoi compagni di avventura.



Una volta uscita in giardino ha spiegato così la sua decisione: "Quando siamo entrati qua abbiamo lasciato fuori la famiglia, gli amici, un’Italia spensierata. Ho fatto di tutto per rimanere, per credere nel messaggio che ripetiamo, perché sicuramente andrà tutto bene", ma così non è stato a giudicare dal pianto a dirotto che è seguito.



Gli altri concorrenti le sono corsi incontro stringendola in un grande abbraccio prima dei saluti finali.