Al Bano non ci sta e chiede i danni all'Ucraina

L'Ucraina ha inserito Al Bano Carrisi nella lista delle persone considerate una minaccia alla sicurezza nazionale. Ma il cantante di Cellino San Marco non ci sta. L'artista con il suo avvocato Cristiano Magaletti, minaccia di ricorrere a Strasburgo dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Inoltre Al Bano invita il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ad intervenire immediatamente per vie diplomatiche, tramite l’ambasciatore ucraino, per ottenere l’immediata cancellazione del nome dell’artista dalla relativa black list.



Al Bano intende altresì richiedere un risarcimento danni all’Ucraina, le cui somme saranno devolute in beneficenza ad un Ente benefico Ucraino.