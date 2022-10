Borseggiatrici in metro a Milano: arrestate due minorenni

Ancora furti in metropolitana a Milano, questa volta ai danni di una turista indiana derubata in Stazione Centrale.



Due borseggiatrici seriali minorenni sono state fermate nella giornata di domenica pomeriggio, mentre una terza, incinta, ha rimediato una denuncia a piede libero. Le due ragazzine sono accusate di aver sottratto mille euro alla trentenne indiana, che si trovava in compagnia del marito e dei figli.



Turista indiana derubata in metropolitana: come sono andate le cose



Furti e borseggi, una battaglia storica di Striscia

le borseggiatrici puntano la turista in metropolitana a San Donato, commettono il furto nel vagone della metro e scappano all’altezza della fermata di Centrale inseguite e poi bloccate dalla derubata e dagli agenti dell’ATM; poi l’arresto in flagranza da parte dei carabinieri.La sventurata si è accorta cheche teneva a tracolla accorgendosi che qualcuno le aveva rubato in soldi, in quell’istante ha fatto caso a tre ragazzine che stavano uscendo di corsa dalla metro e ha iniziato a seguirle, cercando di attirare l’attenzione dei presenti.. Una di loro ha diciassette anni ed è nata in Bosnia e; un’altra ha dichiarato di essere nata nel 2010 – ma l’esame osseo ha stabilito avere più di 15 anni – e, nel marsupio però i militarie questo per gli agenti è segno che ci fossero altre complici, sicuramenteDa molto tempo ormai Striscia si occupa delle borseggiatrici e dei disagi che causano a cittadini e turisti nella città di Milano e non solo . La loro “attività” non conosce crisi e dunque, parallelamente, prosegue anche la “battaglia” dei nostri inviati per in giro per l’Italia . Solo qualche giorno fa vi avevamo mostrato l’ennesima aggressione subita da Valerio Staffelli e dalle ragazze deterrente.