Vanessa Hudgens ha fatto un figuraccia mondiale su Instagram per le sue idee sul Coronavirus e la quarantena, tanto da beccarsi pure il rimprovero di Chiara Ferragni.



I fatti. L'attrice e cantante, divenuta celebre con il film Disney High School Musical, ieri ha tenuto una diretta Instagram per intrattenere i fan durante la quale ha fatto delle dichiarazioni che a molti non sono piaciute.



Nel corso del video la Hudgens infatti diceva: "Mi sembrano tutte delle grandi cavolate. Mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco. Lo rispetto. Ma al tempo stesso, anche se qualcuno lo prende… Sì, le persone moriranno ed è terribile ma inevitabile..."



Dichiarazioni che ben presto hanno fatto il giro del mondo facendo molto discutere.



Sull'argomento è intervenuta anche Chiara Ferragni, che sulle sue storie di Instagram ha ripreso la frase incriminata rispondendo: "Per favore, Vanessa, è un messaggio sbagliato da condividere. Questo virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno fa nulla per isolarsi. Ancora una volta, questo non riguarda la mortalità, ma il grande numero di persone che possono ammalarsi contemporaneamente. Se avessero bisogno di andare in ospedale nessun paese sarebbe pronto a ricoverarle tutte".