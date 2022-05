Colombia-gate, indagati i due broker pugliesi

Dopo i numerosi servizi di Striscia, parte l’inchiesta avviata dalla Procura di Napoli sulle attività illecite di Emanuele Caruso e Francesco Amato, i due broker pugliesi che avrebbero giocato un ruolo centrale nella trattativa per la vendita al governo colombiano di aerei militari, armi e sommergibili che vedeva coinvolti anche Fincantieri e Leonardo: un affare da 4 miliardi per le due aziende a partecipazione statale , con 80 milioni di euro di possibili provvigioni per i mediatori, tra cui spiccava – pare - il nome anche di Massimo D’Alema.

La Digos ha perquisito sia la casa che l’ufficio di Caruso e Amato, venendo in possesso di documenti e supporti informatici che dovranno passare al vaglio degli investigatori. Non si può escludere che questi sequestri siano gli ultimi, ma che siano destinati ad essere i primi di una lunga serie, e che non riguardino solamente i due broker pugliesi, essendo figure minori nell’operazione. L’inchiesta non è che all’inizio.