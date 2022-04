A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) prosegue l’inchiesta di Pinuccio sulla vendita di armi alla Colombia con presunto intermediario Massimo D’Alema: un affare da 4 miliardi per Leonardo e Fincantieri e con 80 milioni di euro di possibili provvigioni per i mediatori.



Questa sera l’inviato del Tg satirico svela un inedito retroscena sul famoso incontro a Bogotá dove alcuni vertici della società a partecipazione statale Fincantieri hanno incontrato membri del ministero della difesa colombiano per mostrare i prodotti che avrebbero voluto vendere. Una riunione talmente “segreta” da finire nelle stories Instagram di Paride Mazzotta - figlio dell’ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta, molto vicino a D'Alema -, che, non è chiaro a che titolo, ha accompagnato il padre all’incontro. In questo video pubblicato in tempo reale sui social (ma non ci saranno stati segreti industriali?) si vede chiaramente il manager di Fincantieri Achille Fulfaro durante la presentazione del catalogo della sua società ai colombiani.



Sempre a proposito della riunione a Bogotá, l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha fatto sapere al Tg satirico che era stato informato dell’incontro solo il giorno prima. L’ad precisa pure che il suo nome non ricorre mai nelle intercettazioni di D'Alema. «Il suo nome no, certo, ma il ruolo sì», replica Pinuccio, ricordando che l’ex premier nelle sue telefonate aveva riferito ai colombiani la delusione degli ad di Fincantieri e Leonardo per una riunione saltata.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.