Domani sera a Striscia, il “Saikyo yaki di Black cod con pak choi alla piastra” di Niimori Nobuya

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra lo chef Niimori Nobuya che presenta ai telespettatori del tg satirico la ricetta del “Saikyo yaki di Black cod con pak choi alla piastra”, piatto in cui il black cod viene marinato con miso, sale, miri e zucchero, prima di essere cotto in forno, per essere poi accompagnato sul piatto da pak choi alla piastra.

Niimori Nobuya, classe 1973 e originario di Tokyo, ha costruito una carriera che intreccia le tradizioni culinarie giapponesi con la passione per l’Italia. Dopo un’esperienza di nove anni in un ristorante italiano in Giappone, Nobuya decide di trasferirsi in Italia nel 2004, lavorando prima in Toscana, poi nelle Marche alla Madonnina del Pescatore, accanto a Moreno Cedroni, e infine a Milano, dove l’incontro con Nobu Matsuhisa lo riporta alle sue radici giapponesi, lanciandolo nell’avventura del Sushi B. a Brera.

Oggi, lo chef esprime la sua visione gastronomica nel ristorante che porta il suo nome, Nobuya, aperto in collaborazione con l’imprenditore Andrea Lin. Qui, lo chef sviluppa una cucina che è il frutto di un incontro tra l’Italia e il “Paese del Sol Levante”.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia.