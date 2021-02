Continua l’inchiesta di Striscia sugli sprechi delle sedi estere Rai. Nella puntata in onda stasera, l’inviato Pinuccio apprende che la tv di Stato ha lanciato un’indagine di mercato per “individuare operatori per Servizi di Produzione e Post-produzione radiotelevisiva per l’Ufficio di Corrispondenza di Bruxelles (Belgio)”, stilando però una serie di criteri molto precisi per essere ammessi.



"Rai Scoglio 24" ha dedicato diversi servizi alla sede Rai di Bruxelles. Scoprendo tra le altre cose che viale Mazzini versava 3mila euro al giorno per servizi di montaggio e riprese a una società esterna, scelta senza aver mai indetto un appalto.