L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha da poco approvato la rimborsabilità della prima terapia genica per molti bambini affetti da Atrofia Muscolare Spinale di Tipo 1. Una svolta nella lotta per contrastare una delle principali cause genetiche di morte infantili e sulla quale Striscia la notizia, da mesi, si è mobilitata per sensibilizzare le istituzioni.



Il Tg satirico di Antonio Ricci è stata la prima trasmissione nazionale ad affrontare il tema e lo ha fatto attraverso il racconto della storia di Melissa, bambina affetta da SMA che non poteva accedere alle terapie perché oltre il limite dei sei mesi di età.