Dramma sfiorato oggi pomeriggio a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove Moreno Morello e quattro operatori di Striscia la notizia sono stati violentemente aggrediti con pugni, lanci di sassi, bastoni e attrezzi da giardino durante le riprese di un nuovo servizio su “Sandokan”, l’uomo già noto ai telespettatori del Tg satirico per aver truffato il personale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) vendendo mascherine che non sono mai state spedite, e per aver minacciato l’inviato con una scimitarra.



Ecco com'era andato il primo incontro tra il nostro inviato e il giovane furbetto.