Droga, arrestati due pusher vecchie conoscenze di Striscia e Brumotti

Due vecchie conoscenze di Striscia la notizia e in particolare di Vittorio Brumotti sono state arrestate nelle ultime ore in due differenti occasioni.

La prima riguarda un giovane di origini marocchine arrestato dalla Polizia di Stato a Monza per essere evaso dalla comunità terapeutica dove stava scontando, in regime di affidamento in prova, la condanna a 2 anni e 5 mesi per vari reati, tra cui l'aggressione a bottigliate del nostro inviato risalente all'aprile 2019.



Qui il video in cui documentava la situazione di degrado nei pressi della stazione ferroviaria di Monza, a seguito del quale il 23enne è stato arrestato.