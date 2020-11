Vittorio Sgarbi si è addormentato in diretta durante la maratona di Nicola Porro per le elezioni presidenziali americane.



Il critico d'arte, ospite del programma di Rete 4 che seguiva in diretta l'andamento del voto statunitense è stato pizzicato a dormire proprio quando il conduttore lo ha chiamato in causa.



A onor del vero, va reso merito a Sgarbi di aver resistito fino alle 5 del mattino, ma ha ceduto quando dagli Stati Uniti ormai non arrivavano grossi aggiornamenti.



Una volta ridestato, l'opinionista è stato protagonista di un divertente siparietto con Porro, complice anche un ritardo nell'audio che rendeva il botta e risposta esilarante.



Qui il video completo.