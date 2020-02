Elisa De Panicis ha trovato come far parlare di sé anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. L’influencer, balzata agli onori della cronaca per i commenti sessisti a lei rivolti che sono valsi la squalifica a Salvo Veneziano, ha deciso di dire la sua sull’emergenza Coronavirus.

In un video pubblicato sulle sue stories tra una pulizia del viso e un massaggio, adornata di filtri di Instagram, la De Panicis ha detto: “Per una volta il Sud ha vinto contro il Nord, perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta Lombardi, Veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono. Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus, finalmente!”.