L'alone di mistero che circonda Elisabetta Gregoraci e il rapporto non ben definito con Pierpaolo Pretelli e con un ipotetico uomo fuori dalla casa potrebbe finalmente sbiadire.



Il motivo? Una rivelazione fatta da Alfonso Signorini nel gennaio 2019, quando ancora il cast del Grande Fratello Vip di questa edizione era ben lontano dall'essere definito.



Il direttore di Chi, ospite di Piero Chiambretti a "CR4 - La repubblica delle donne" aveva rivelato: "Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La “conditio sine qua non” che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi".





Dichiarazioni che, alla luce di quanto sta accadendo oggi, spiegherebbero le resistenze della showgirl nel parlare della sua vita privata.



La scorsa settimana, dopo un litigio con l'ex velino, Elisabetta ha confessato che ci sono delle cose di cui non può parlare all'interno della casa, proprio come se avesse qualche vincolo non ben definito.