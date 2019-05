Francesco Totti accolto con l'inno di Forza Italia: ecco il video

Francesco Totti come Silvio Berlusconi. No, non parliamo di politica o ideologie, ma di calcio. Tranquilli, il Pupone non passerà al Milan né al Monza: parliamo di musica e di calcio giocato (e non c'entra neanche l'addio di Daniele De Rossi).



L'ex capitano della Roma è volato in Kuwait per partecipare all'Al Ruodan Tournament, torneo di calcio a 5 in cui si è trovato di fronte alla stella nigeriana Jay Jay Okocha.

Il numero 10 era atteso come ospite d'onore della giornata, per questo gli è stata riservata un'accoglienza "cavalieresca".







Come potete vedere dal video condiviso sul canale YouTube de Il Romanista, il suo ingresso in campo è stato accompagnato dalle note di Forza Italia, l'inno creato in occasione della nascita dell'omonimo partito fondato da Silvio Berlusconi.



Il brano si intona perfettamente con il terreno di gioco, azzurro come le bandiere dei comizi del cavaliere.



Non è la prima volta che Totti si ritrova a dover fronteggiare una situazione imbarazzante. Peccato che stavolta non si trattasse di uno scherzo, come quello scovato in rete un annetto fa.