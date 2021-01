Gerry Scotti è diventato nonno, gli auguri di Striscia

Gerry Scotti è diventato nonno. Il conduttore di Striscia ha avuto un bel regalo di Natale anticipato da parte del figlio Edoardo e della nuora Ginevra. È stato il settimanale Gente a darne notizia in anteprima su Instagram con un post in cui si legge: "Nonno! Gerry Scotti ha trascorso le Feste e iniziato il 2021 nel modo più dolce: è diventato nonno per la prima volta di una bimba, Virginia. La piccola, nata il 15 dicembre, è frutto dell’amore tra Edoardo, figlio del conduttore, e la moglie Ginevra. Buona vita alla neonata!"



(che all'anagrafe risulta Virginio). Sotto il post la conferma da parte del conduttore, che ha ringraziato per gli auguri e ha aggiunto un hashtag che dice: "è bellissimo essere nonno".Il volto di Strisciacome aveva reagito alla notizia: "Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo. Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza", aveva confidato.Per il presentatore la bella notizia arriva dopo mesi particolarmente difficili, in cui ha dovuto fronteggiare il Covid con un ricovero che lo ha profondamente segnato. In attesa di ritrovare Gerry dietro il bancone di Striscia a marzo, gli mandiamo un grosso abbraccio e aspettiamo di poter accogliere Virginia nella nostra grande famiglia (anche solo per mostrarle i momenti indimenticabili della storia del nonno e della televisione).