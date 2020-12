GF Vip, Flavio Briatore furioso con Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Una circostanza abbastanza prevedibile, ma che comunque non sembra essere di gradimento per Flavio Briatore. L'ex marito della showgirl, stando a quanto riportato da alcuni magazine, sarebbe "nero di rabbia" per le attenzioni che la madre di suo figlio sta ricevendo e per il fatto di essere tirato continuamente in ballo all'interno del programma. L'imprenditore fin dall'inizio aveva manifestato il suo malcontento quando Elisabetta Gregoraci si era avvicinata a Pierpaolo Pretelli e soprattutto era sbottato quando la ex moglie aveva parlato dei sacrifici che aveva fatto all'epoca del loro matrimonio. Nelle ultime settimane il nome di Briatore è tornato al centro delle vicende della casa sia per via di alcune dichiarazioni della showgirl (che ha raccontato di una seconda proposta di matrimonio durante il lockdown) sia per l'ormai nota diatriba con Giulia Salemi.

"Flavio Briatore a quanto pare non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all'interno della casa più spiata d'Italia", si legge su Nuovo.



"Addirittura il ricco manager sarebbe ‘nero dalla rabbia' nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accorsi firmati in sede di divorzio". E specifica: "Accordi molto generosi nei confronti dell'ex moglie".



E che le reazioni del manager possano essere alla base di alcuni comportamenti di Elisabetta Gregoraci è una teoria espressa già da alcuni inquilini all'interno della casa.



Maria Teresa Ruta, in particolare, ieri si sarebbe lasciata andare a un commento che ha trovato l'appoggio anche di altre concorrenti.



"Diciamo che è come se volesse apparire inattaccabile dal fuori. Lei non vuole che le arrivino le lettere degli avvocati. Non avete ancora capito com’è la situazione? Lei non si sta divertendo sul serio. Anche quando facciamo le feste e indossiamo le parrucche, lei sorride, ma è sempre trattenuta, è un po’ meno. Non si diverte mai fino infondo è evidente. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto".