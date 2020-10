Ogni Grande Fratello che si rispetti ha le sue risse e anche questa nuova edizione vip non è da meno. Nella notte è toccato a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dirsene quattro, al punto che i due si sono ritrovati faccia a faccia , con gli alcuni coinquilini che assistevano alla scena attoniti e altri che cercavano di separarli. "E no basta, abbi il coraggio di dire come stanno le cose... dille davanti a tutte le telecamere”, urla Zorzi. “Mi alzo e vengo lì. mi devi lasciare parlare”, risponde agitato Oppini che si alza e cerca lo scontro fisico. Al culmine della tensione, però, i due scoppiano a ridere rivelando a tutti che si tratta di uno scherzo.

E mentre c'è chi li manda a quel paese per smaltire lo spavento, come Elisabetta Gregoraci, altri se la ridono, come Patrizia De Blanck.



Dopo poco più di tre settimane dall'inizio del programma, però, la tensione comincia a crescere davvero nella casa, al punto che anche una inquilina solitamente zen come Matilde Brandi è scoppiata contro Tommaso Zorzi durante la diretta di lunedì, aggiudicandosi meritatamente una posizione nella nostra rubrica de I Nuovi Mostri.