Al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio fa uno scherzo ad Alfonso Signorini, che reagisce in un modo inaspettato.



Il paroliere e opinionista ha portato un topo finto in studio durante la diretta e quatto quatto lo ha piazzato dietro il conduttore prima di gridare con la complicità degli altri ex concorrenti presenti.



Alla vista del roditore, Signorini è fuggito via dallo studio urlando per la paura, nascondendosi dietro le quinte e chiedendo al regista di mandare la pubblicità, mentre le telecamere continuavano a inquadrarlo svelando tutto il suo terrore.



Il direttore di Chi sembra non aver gradito affatto lo scherzo e per qualche minuto è rimasto visibilmente contrariato, tanto da scusarsi coi telespettatori per il siparietto appena mostrato.



Un momento che però ha scatenato l’ironia del web e che non mancherà certamente di finire nella speciale classifica dei Nuovi Mostri.