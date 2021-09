Giovanna Botteri "innamorata" di Xi Jinping, l'ultimo scoop a Pechino

Pensiero stupendo, quello di Xi Jinping, “il nuovo, grande timoniere” di Pechino. No, non lo dice l’ufficio propaganda del partito comunista cinese ma la corrispondente Rai Giovanna Botteri, nella sua ultima scottante inchiesta per il tg2.



Il "Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una Nuova Era" diventa testo obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta la nazione. Rispettare l’ambiente, coltivare il patriottismo e, ovvio, comprendere che certi deputati dell’opposizione eletti a Hong Kong vanno rimossi. Come Cheng Chung-tai, destituito “con effetto immediato” poche ore fa per aver fallito il test sul “patriottismo”.



Botteri, invece, promossa a pieni voti. Chissà se Xi Jinping regalerà almeno una copia del libro agli italiani che con il canone pagano anche la sede Rai di Pechino