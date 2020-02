Hanno sparato a Vittorio Brumotti? Ecco tutta la verità

Hanno sparato a Vittorio Brumotti. È questa la notizia che da qualche ora sta girando sui social e che ha destato forte preoccupazione fra i nostri telespettatori.



Il nostro inviato è oramai conosciuto per le numerose aggressioni subite durante i servizi ed è avvezzo alle minacce di chi vorrebbe fermare il suo lavoro di documentazione dello stato di degrado in cui versano alcune zone. È capitato molto spesso, infatti, che occupandosi di casi di droga, fosse stato vittima di attacco da parte di spacciatori, ma non è questo il caso. La notizia di una sparatoria è completamente falsa.



Da alcune ricerche abbiamo scoperto che la fake news si sarebbe diffusa tramite un link di un articolo condiviso su Facebook. Si tratta, però, di una bufala in quanto cliccandoci compaiono solo annunci pubblicitari.



L’ultima incursione di Vittorio Brumotti risale al 3 febbraio. In quest’occasione il nostro inviato ha smascherato a Molfetta un vero e proprio minimarket dello spaccio aperto h24.