Domani sera a Striscia: il “Katsusando Classico” di Andrea Bonfiglio

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi, “Capolavori del mondo in cucina”. Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra lo chef Andrea Bonfiglio, che propone ai telespettatori del tg satirico la ricetta del “Katsusando Classico”: due morbide fette di pane accolgono una cotoletta di maiale, condita con cavolo cappuccio e salse. Classe 1987, originario della Calabria ma cresciuto a Gargallo, in provincia di Novara, Andrea Bonfiglio è lo chef di Katsusanderia a Milano, lo spin off di Yoji Tokuyoshi e Alice Yamada dedicato allo street food giapponese. La passione per la cucina nasce in famiglia, spingendolo a intraprendere gli studi alberghieri a Stresa, per poi iniziare la carriera nelle cucine di hotel di lusso dell’Isola d’Elba e ristoranti stellati come Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. Poi, nel 2016, entra nella brigata di Tokuyoshi a Milano, fino a diventarne sous chef; nel frattempo vive una parentesi giapponese al Den di Tokyo. Nel 2023 prende le redini di Katsusanderia, dove la tradizione dello street food giapponese si unisce agli ingredienti italiani.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.