La canzone di Achille Lauro "Rolls Royce" è un inno all'ecstasy

Da qui il dubbio: era in sé il direttore artistico quando ha dato il suo benestare?



Intanto, tramite Ansa, è arrivata la risposta di Achille Lauro: «Ogni giorno esce una cosa nuova, prima il plagio che non e' un plagio. Ora questo. Ma io non ho mai sentito parlare di questa cosa. Rolls Royce è la macchina, è lo status. Il pezzo parla di tutte icone mondiali: dal mondo di Hollywood alla musica, allo stile».



Ma come, c’è un trapper che non sa (o finge di non sapere) certe cose? Achille Lauro, che si vanta di conoscere bene certi ambienti, non sa che Rolls Royce è uno dei nomi di più comuni per chiamare le pasticche di ecstasy?



Del resto basta una velocissima ricerca su internet per trovare l’immagine di decine di pastiglie di droga con impresso il marchio con la doppia erre. Ma Achille Lauro tutto questo non lo sa (o finge di non saperlo).

Evidentemente la droga fa male, anche alla memoria. E spesso provoca deliri di onnipotenza che ti fanno credere di poter prendere in giro il resto del mondo.



Perché, nella canzone che ha portato al Festival, oltre alla Rolls Royce ci sono pure Amy Winehouse, Jim Morrison e Jimi Hendrix: il trapper non conosce le loro vite (e le loro morti)? Si è dimenticato di aver scritto in Sono io Amleto (il libro autobiografico pubblicato da Rizzoli) un capitolo intitolato Confessioni di un pusher? Non ricorda di aver rilasciato un’intervista, La musica mi ha salvato dalla galera, In cui dichiarava, tra l’altro: «Nel mio quartiere, alla periferia di Roma, girava tantissima droga. Così iniziare a fumare marijuana, hashish o prendere droghe chimiche fu naturale. Lo facevano tutti, lo facevo anche io”. E ancora: “Entrai in contatto con famiglie criminali. Compravo chili di droga che facevo vendere a una squadra di spacciatori che avevo creato. Divenni ricco, avevo una bella vasca idromassaggio».



Uno che è stato pusher non sa quello che sa chiunque frequenti le discoteche? Forse, più banalmente, Achille Lauro non ha il coraggio di difendere quello che ha scritto. Alla luce di quanto rivelato da Striscia la notizia, anche il testo prende tutta un’altra piega.



Giudicate voi.

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce