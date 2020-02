La ricetta del Negativo di Carbonara di Antonello Colonna a Striscia

Il Negativo di Carbonara è uno dei piatti icona della cucina dello chef Antonello Colonna: nato nel 2000, è una personale interpretazione della tradizionale ricetta della carbonara, in cui il condimento viene trasportato all’interno dei ravioli, per una vera e propria esplosione di gusto a ogni assaggio. Un tentativo di regalare anche a Roma, dove la tradizione non la prevede, una sua pasta ripiena.



Ingredienti (per 4 persone):

- 200 g Pasta all’uovo

- 100 g Crème fraîche

- 100 g Guanciale

- 80 g Pecorino romano grattugiato

- 30 g Parmigiano reggiano

- 4 Uova (3 tuorli + 1 intero)

- Pepe q.b.