Antonino Cannavacciuolo è lo chef campano che nella sua cucina coniuga il Mediterraneo e il Piemonte in cui ha, ormai da anni, trovato casa nel ristorante Villa Crespi, 2 stelle Michelin a Orta San Giulio (Novara).



La ricetta proposta per Striscia la notizia, Linguina di Gragnano con calamaretti spillo e salsa di pane di segale, è uno dei grandi classici dello chef di Vico Equense, creato, oltre 20 anni fa, per portare nel ristorante piemontese la ricchezza della cucina del Sud Italia attraverso la pasta secca: un piatto in cui ingredienti semplici vengono lavorati per ottenere un risultato ricco di profumi e sapori.



Ingredienti per 4 persone:

Procedimento:

- 1 kg Lische di pesce- 100 g Finocchi- 100 g Sedano rapa- 100 g Cipolle- 70 g Finocchi- 50 ml Prosecco- Olio EVO q.b.- Ghiaccio e acqua q.b.- 720 ml Fumetto di pesce._ - - - 360 gr Linguine- 200 gr Calamaretti spillo- 20 gr Prezzemolo- 4 Pomodori datterini- 2 Spicchi d’aglio- Olio all’aglio q.b.- Olio evo q.b.- Sale e pepe q.b.- 400 ml Brodo di gallina- 250 gr Pane di segale- 50 ml Vino bianco- 20 gr Noci- 20 gr Uva sultanina- 6 Rametti di timo- 1 Scalogno- Olio EVO q.b.- Olio all’aglio q.b.- Sale e pepe q.b.Mettere a spurgare le lische in una vasca di acqua fredda corrente per qualche ora.Nel frattempo mondare e lavare le verdure, tagliarle a pezzi grossi, farle rosolare con dell’olio in una casseruola senza far prendere loro colore e aggiungere le lische.Una volta tostate, bagnare con il prosecco, lasciare evaporare e coprire con acqua e ghiaccio. Portare al bollore, schiumare e cuocere per circa 40 minuti a fuoco basso. Togliere dal fuoco, lasciare intiepidire e passare il brodo al colino cinese. Abbattere il brodo di temperatura, conservarlo in frigorifero e sgrassarlo prima dell’utilizzo.Tagliare il pane di segale a cubetti e tostarlo in forno. In un pentolino rosolare con olio lo scalogno tagliato finemente assieme ad un mazzetto di timo legato con uno spago. Unire le noci, l’uva sultanina e sfumare con il vino bianco. Aggiungere il pane tostato, bagnare con il brodo di gallina e continuare la cottura per 20 minuti circa mescolando man mano. Togliere dal fuoco, eliminare il timo e frullare regolando di sale ed emulsionando con l’olio EVO finché la consistenza della salta non risulterà morbida. Passare ad un colino fine.In un soutée largo rosolare l’aglio (precedentemente pelato e privato dell’anima) con un velo d’olio EVO. Una volta dorato spegnere la fiamma, aggiungere i calamaretti spillo già puliti, un pizzico di sale e far cuocere per pochi secondi. Mettere i calamaretti da parte in un piatto, ricoprirli con una pellicola per mantenere il profumo e la morbidezza. Rimettere sul fuoco il soutée. Far dorare il fondo, aggiungere il fumetto di pesce nella padella ancora calda e farlo ridurre. Nel frattempo cuocere la pasta per 7 minuti in acqua bollente salata. Scolare la pasta e continuare la cottura in padella con il fumetto di pesce ridotto. Quando la pasta sarà al dente mantecare con olio all’aglio, falde di pomodorini datterini (precedentemente sbucciati, tagliati in 4 e privati dei semi), prezzemolo tritato, sale pepe e olio a emulsionare. Portare la salsa di pane al bollore. Nel mentre aggiungere i calamaretti spillo nella padella dove sono state mantecate le linguine per rigenerarli velocemente.Impiattare versando intorno al nido di linguine la salsa di pane di segale calda, facendo attenzione che non risulti troppo densa, bensì fluida e morbida. Per finire coprire la pasta con la salsa ed i calamaretti spillo. Guarnire con melissa e servire.