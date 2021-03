Continua l’inchiesta di Striscia la notizia sulla qualità delle mascherine vendute in Italia e non solo. Questa sera Moreno Morello si occupa dei dispositivi che vengono commercializzati come FFP2 certificate per bambini.



«Non esistono FFP2 certificate per bambini – dichiara il direttore generale dell’Ente italiano di normazione UNI Ruggero Lensi – in quanto le FFP2 sono state immesse nel mercato dell’Unione Europea quali dispositivi di protezione per i lavoratori. Alcuni parametri sono adatti solo agli adulti. Esistono FFP2 di taglia piccola, ma non possono essere considerate valide per i bambini». Infatti, l’inviato di Striscia riceve da tutti gli organismi notificati – riconoscibili grazie ai codici CE presenti sulle confezioni – la stessa risposta: “Non abbiamo mai certificato FFP2 specifiche per bambini”.



Grazie alle segnalazioni di Striscia la notizia, sono in corso controlli in tutta Italia e i Carabinieri di Prato hanno già sequestrato oltre 70.000 mascherine.



Anche il gigante dell’e-commerce Amazon ha fatto sapere a Moreno Morello di aver rimosso in misura precauzionale tutti i prodotti oggetto dell’inchiesta del Tg satirico.