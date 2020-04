Teresanna Pugliese e Sossio Aruta di certo non sentiranno la mancanza l'uno dell'altra una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti sono stati nuovamente protagonisti di una violenta litigata, interrotta solo dall'intervento di Paola Di Benedetto e degli altri inquilini che hanno separato i due ex Uomini e Donne.



Tutto è nato a cena, quando Teresanna ha voluto affrontare Sossio che - a suo dire - nonostante la ignori al punto da non salutarla nemmeno al mattino, approfitti poi delle pietanze che la concorrente napoletana prepara per gli altri amici all'interno del reality.



"Non ti capisco, non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici, hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Tu non dici buongiorno, non dici buonasera...", è stato il commento dell'ex tronista.



"Io non sono falso, non ti calcolo proprio. Ti avevo chiesto scusa perché avevo alzato la voce", ha risposto Sossio facendo riferimento all'ultima furibonda litigata che i due avevano avuto in giardino giorni fa.



"Allora tu non mi deridi, quindi sii coerente, sei un uomo di cinquant’anni, fai l’uomo, se tu non mi rispetti e hai tutte le tue convinzioni la mia imitazione non la fai...Io non accetto niente, già tu mi dai fastidio, non mi saluti e poi ti permetti pure di deridere! Con te ho giocato all’inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più", è stata la replica della Pugliese, già piuttosto alterata e che ha scatenato l'ira di Aruta, che a quel punto ha iniziato a inveire contro la coinquilina, prima che gli altri intervenissero.



