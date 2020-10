Madonna dice no a David Guetta per via del suo segno zodiacale

Madonna ha rifiutato di lavorare con David Guetta a causa del suo segno zodiacale. Sì, avete capito bene.



La cantante avrebbe deciso di non collaborare con il dj dopo aver saputo che è del segno dello Scorpione. Almeno così ha riferito quest'ultimo nel corso di una recente intervista con gli Youtubers Mcfly e Carlito.



Nel corso del video, che dura in totale più di mezz'ora, intorno al minuto 7:20 il producer ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera, tra cui - appunto - un incontro con Miss Ciccone tenutosi poco dopo la vittoria di Guetta del Grammy per il remix di Revolver.



"Mi dice che amava quel remix del suo pezzo e mi propone di produrre un intero suo album - racconta - Arrivo per pranzo. Parliamo di tutto: la musica, cosa vuole fare con il disco. Super carino. Siamo solo io e lei. Molto rilassato, molto bello. Pranziamo. Sta succedendo. Molto bene mi dico e mi chiedo quando possiamo iniziare a lavorare insieme".



Peccato che tutto sia andato in fumo non appena il dj ha rivelato a Madonna di essere nato il 7 novembre 1967 e di essere quindi del segno dello Scorpione. "Al momento del caffè mi chiede qual è il mio segno zodiacale. 'Scorpione', le rispondo. All'improvviso fa una smorfia e mi dice: 'Mi dispiace, non potremo lavorare insieme. È stato un piacere conoscerti. Arrivederci!'"



La notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo ed è stato riportato sui magazine internazionali. Tuttavia, come riporta The Indipendent, Madonna aveva già lavorato con un'artista del segno dello Scorpione. Parliamo di Bjork, con la quale la star aveva collaborato per il brano Bedtime Story nel 1994. Che sia stata proprio quella l'occasione che le ha fatto mettere una pietra sopra sugli Scorpione una volta per tutte?



In attesa di conoscere, però, la versione di Miss Ciccone, ci godiamo un'altra sua collaborazione esplosiva che sicuramente è andata a buon fine, quella con Nicki Minaj