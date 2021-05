Mistero alla Rai, spariti un Guttuso e un de Chirico

Scoop dell’inviato Pinuccio: sono sparite dalla Rai alcune opere d’arte di estremo valore. In particolare, il quadro “Vita nei campi” di Giorgio de Chirico, che pare sia stato rubato e sostituito con una copia (poi scomparsa anche quella), e “La domenica della buona gente” di Renato Guttuso.



A scoprirlo è Pinuccio - titolare della rubrica "Rai scoglio 24" sugli sprechi Rai e candidato al Cda della tv di Stato - che nella puntata di stasera per far luce sulla vicenda intervista Nicola Sinisi, direttore canone e beni artistici della Rai: «Mi pare che i suoi uccellini in Rai volino bene. C’è un’inchiesta della magistratura e in Italia bisogna imparare a rispettare i ruoli, quindi io non le dico niente».