Molestie e MeToo: Giulia Valentina contro Barbara d'Urso

Giulia Valentina non è riuscita a trattenersi dal commentare una dichiarazione di Barbara D'Urso. L'influencer, diventata celebre come fidanzata di Fedez prima che il rapper sposasse Chiara Ferragni, ha voluto ribattere a una frase pronunciata dalla conduttrice che ha giudicato abbastanza ambigua.



Nel corso di Thanks God It's Giulia, il suo appuntamento social in cui spiega alcuni modi di dire in inglese, la Valentina ha deciso di parlare del significato della locuzione "Boys Will Be Boys", legandolo poi a un discorso più ampio sul tema delle molestie e su una frase secondo lei equivoca pronunciata da Barbara D'Urso nel corso di una delle sue trasmissioni: "Non ci devi salire in camera, gli uomini sono mascalzoni" .



Dichiarazione che Giulia Valentina ha deciso di commentare con una serie di storie sul suo profilo Instagram: "Dire 'Non entrare in una stanza d'albergo, è colpa tua se ci entri perché gli uomini sono dei mascalzoni' mi ferisce perché io penso che sono entrata in mille stanze d'albergo o appartamenti a fare riunioni o incontri. Quindi se fosse successo qualcosa sarebbe stata colpa mia? No, gli uomini sono responsabili per le proprie azioni", spiega.



Nei video l'influencer argomenta ulteriormente questa sua posizione: "Se andate a casa di un fotografo per fare delle foto, se entrate in camera del vostro capo in albergo per lavorare, se succedono queste cose e in quelle occasioni succede qualcosa di spiacevole, non è colpa vostra. Punto!"



In realtà i punti su cui ribatte lGiulia Valentina sono molteplici, sviluppati in diversi video e alternati proprio alle frasi secondo lei discutibili pronunciate da Barbara D'Urso. Ecco il video completo. Chissà se la conduttrice replicherà.