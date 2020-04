La droga continua a circolare nelle città italiane, nonostante la quarantena e i divieti. In questi giorni sono tante le segnalazioni che arrivano all'SOS Gabibbo per chiedere a Striscia la notizia di accendere i riflettori su diverse zone e far sì che lo spaccio di sostanze stupefancenti non vada avanti.



Proprio nella puntata di ieri, 6 aprile, Vittorio Brumotti ci mostrava come a Padova gruppi di pusher agissero indisturbati, in barba a qualsiasi disposizione sulle distanze di sicurezza e sulla necessità di stare a casa.