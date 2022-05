Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli torna a parlare di borseggi nelle metropolitane e nel centro di Milano: stavolta, però, non si tratta delle ladre già ampiamente documentate nei precedenti servizi del tg satirico, bensì di uomini che si aggirano per la metropolitana del capoluogo lombardo e rubano sfacciatamente.



Le telecamere di Striscia smascherano diversi borseggiatori che, appena entrano in gioco le ragazze “deterrente” di Staffelli, si danno alla fuga.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.