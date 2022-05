Striscia la notizia era arrivata a Savona due anni fa, nel giugno 2020, quando l’inviato Moreno Morello aveva seguito il denaro che dalla Toscana una ragazza aveva versato a un falso Umberto Tozzi che invece era solo un truffatore, un richiedente asilo di origine nigeriana. Due anni dopo, il Tribunale di Savona ha guidato un’operazione, condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Savona, che in tutta Italia ha coinvolto 29 persone, di cui 19 sottoposte a misure cautelari, accusate di aver portato a termine truffe online per un giro di denaro che sfiora i sei milioni di euro.



Si tratta di due tipi di truffe online, la truffa informatica detta “Man in the middle”, e quella “sentimentale”, che utilizza i falsi profili di personaggi famosi (oltre al falso Tozzi, c’è il falso Keanu Reeves, il falso Tiziano Ferro, il falso medico che opera ad Aleppo, in Siria) per attirare l'attenzione di utenti, spesso donne, anche con la scusa di finte opere di beneficenza: nell’indagine sono state individuate 433 vittime di questo tipo di raggiro.



Naturalmente le indagini proseguono: il consiglio dell’inviato di Striscia è di non vergognarsi mai di denunciare, e di fare attenzione a chi si incontra in Rete e soprattutto a chi chiede denaro.



