Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete torna a occuparsi della malasanità in Campania. In particolare, del blocco delle prestazioni in strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale a causa dell’esaurimento del budget trimestrale previsto dalla sanità regionale.



Ai pazienti non resta quindi che pagare per intero la prestazione oppure possono provare a rivolgersi agli ospedali, dove li attendono liste di attesa infinite.



Anche i fondi per le terapie sono terminati, negando così la possibilità a pazienti affetti da gravi malattie di usufruire di cure indispensabili.



Abete si era già occupato di malasanità recentemente, in un servizio sull'ospedale Cardarelli di Napoli, dove la situazione è davvero disastrosa.