Oggi a Striscia, Davide Rampello e il pane “miscuglio di Aleppo”

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a San Severo, in provincia di Foggia (Puglia).

Il paesaggio della Daunia fa da sfondo alla storia di Fabio e della sua famiglia, fornai da ben cinque generazioni. Fabio ha ereditato la filosofia dei suoi padri e il loro pane è unico grazie all’utilizzo di farine biologiche, integrali e macinate a pietra, un processo che permette di conservare intatte le proprietà del germe di grano.

Una delle farine più speciali è il miscuglio di Aleppo, un grano frutto del lavoro di una coppia di agronomi italiani che, in Siria, hanno selezionato circa 2.000 varietà di frumento. Fabio segue una precisa filosofia anche per quanto riguarda la dimensione e la cottura del pane: le pagnotte devono pesare almeno due chili e la cottura deve avvenire a un massimo di 60 gradi al cuore, per mantenere la giusta umidità.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).