Nelle ultime ore vi sarà capitato di vedere ricondiviso dai vostri amici sui social il video del tutorial di "Detto Fatto" che spiega alle donne come fare la spesa al supermercato in modo sensuale.



Il momento incriminato riguarda la puntata di ieri, 24 novembre, ma sui social è diventato argomento di discussione solo nelle ultime ore.



Il motivo? Il video è stato tacciato di sessismo.



A tenere la "lezione" televisiva all'interno del programma di Bianca Guaccero è stata la pole dancer Emily Angelillo, che ha mostrato passo passo, come - secondo lei - dovrebbe muoversi una donna, carrello alla mano, tra gli scaffali per attirare l'attenzione di un uomo.



Nel dettaglio, viene spiegato come si dovrebbe impugnare il carrello, come si dovrebbe ancheggiare, come ci si dovrebbe sporgere per prendere i prodotti da acquistare o piegare per raccogliere qualcosa da terra.