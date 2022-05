Questa sera a “Rai Scoglio 24”, la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi della tv di Stato, Pinuccio continua a indagare sulle relazioni amorose in Rai ad alto rischio conflitto di interessi. Nella puntata del 3 maggio erano stati accesi i riflettori sul caso del giornalista freelance Gian Micalessin, ex fidanzato della direttrice del Tg1 Monica Maggioni.



E stasera l’inviato del Tg satirico svela altri intrighi di cuore. A Radio Rai, dall’8 maggio Francesca Romana Ceci, moglie di Andrea Vianello, direttore di Rai Giornale Radio e Radio uno, è entrata nell’ufficio centrale di coordinamento dei programmi giornalistici e Gr. Mentre nel programma Dilemmi (Raitre) di Gianrico Carofiglio (ex senatore del Partito Democratico e autore di best seller come Della gentilezza e del coraggio) lavora come autrice esterna Francesca Santolini, ex compagna di Andrea Romano, onorevole del PD e - soprattutto - componente della Vigilanza Rai. «Carofiglio l’avrà fatto per gentilezza?», commenta Pinuccio. E non è tutto. Anche l’attuale moglie di Romano, Sara Manfuso, è spesso ospite in trasmissioni Rai.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.