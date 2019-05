Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio torna a parlare dell’organizzazione dei concerti live in Italia e delle principali società che li organizzano: Friends & Partners Group di Ferdinando Salzano, Vivo Concerti (dove lavora la moglie di Salzano, ndr), Vertigo e Di and Gi, controllate da CTS Eventim. Tutte indagate da Agcm per abuso di posizione dominante, attraverso azioni di boicottaggio e ritorsioni nei confronti di società concorrenti.



Dopo la nota stampa del 15 maggio, in cui TicketOne e CTS Eventim dichiaravano di voler agire in sede penale nei confronti di Valeria Arzenton, Laudadio torna dall’imprenditrice del Gruppo Zed che aveva denunciato per prima a Strisciale pressioni subite da Ferdinando Salzano.



Arzenton dichiara: «Sono rimasta veramente basita dall’apprendere da organi di stampa che ci sia in arrivo una denuncia a mio carico. In ogni caso, ben venga anche questa cosa perché sarò ben lieta di mettere a disposizione delle autorità richiedenti tutti gli atti, tutte le denunce che ho anche depositato presso l’Agcm e di collaborare per mettere luce e, spero, anche di porre fine a questa drammatica situazione». Poi continua: «Penso che questo sia un atto strumentale e soprattutto intimidatorio perché, fatalità, capita proprio quando cominciavano a parlare alcuni colleghi promoter dopo i nostri appelli, i miei in particolare».



Dopo le denunce della signora contro Salzano&Co., infatti, qualche promoter aveva dato la propria testimonianza aStriscia, come Roberto Iacobino. Ora, in seguito all’uscita sulla stampa della presunta denuncia che sarebbe dovuta arrivare alla Arzenton, alcuni promoter raggiunti al telefono da Laudadio sembrano riluttanti a parlare, altri invece raccontano.



Uno confida: «Premetto che io con Salzano sono anni che non lavoro più dopo una miriade di porcate che ha fatto, con dei meccanismi contrattuali che ti portano a perdere soldi. Comunque vada a finire, tu perdi soldi, anche se fai il pieno. Io stesso ho subito dei ricatti allucinanti, uno bello tosto da Salzano: fattura da 386.000 euro. Per avere i soldi devi penare per mesi, devi chiedere l’elemosina e cose di questo genere. Mi ha messo davvero in mezzo a una strada».



Un altro promoter dice: «Noi viviamo costantemente situazioni di sopruso, diktat allucinanti. Tutto quello che ti ha detto Valeria (Arzenton ndr) te lo confermo in toto. Io sto fuori di quasi 400.000 euro». Laudadio gli chiede: «Salzano deve tanti soldi a tante persone?» e lui risponde: «Sì, ma non li dà perché non li vuole dare. Tra i miei colleghi c’è chi è fallito, chi ha dovuto ipotecare casa».