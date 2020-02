Salvo Veneziano contro Clizia Incorvaia: lo sfogo sui social

Dopo aver assistito alla squalifica di Clizia Incorvaia dal GF VIP, Salvo Veneziano ha reagito sui social per aver ricevuto un trattamento diverso da quello della ragazza.



“…quando è stata eliminata ci mancava solo una carrozza con i cavalli (…) quasi facendola passare per vittima. (…) Io sono stato tirato fuori dalla casa nel cuore della notte come se fossi un assassino” ha affermato in un post su Instagram.







Il siciliano non ha perso l’occasione per fare polemiche sulle differenti modalità con le quali sono state affrontate le due situazioni, nonostante la gravità di entrambe.e di essere stato costretto a fare attenzione alle parole che avrebbe detto in futuro.