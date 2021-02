«I costi sono elevati per via del numero di corrispondenti, le sedi, gli operatori, gli interpreti e chi segue i servizi amministrativi». Così Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza Rai, interviene sulla questione delle sedi Rai fuori dal territorio nazionale a “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia “dedicato” alla Rai).



Anzaldi spiega che una risoluzione per risparmiare sui costi esteri era stata trovata: la creazione di una newsroom unica, ovvero mandare a seguire gli eventi un solo giornalista, che poi avrebbe fornito le immagini per tutti. «Era uno studio approvato, che solo nel primo anno avrebbe portato a un risparmio di 80 milioni - precisa Anzaldi -. Ora, però, è fermo in un cassetto».