Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) debutta la nuova rubrica “Capolavori italiani in cucina”, lo spazio curato dal giornalista enogastronomico Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, il primo Congresso Internazionale di Cucina e Pasticceria d’Autore in Italia.



Ogni appuntamento con “Capolavori italiani in cucina” vedrà protagonista un grande chef, un pasticcere o un pizzaiolo, che si racconteranno partendo da un loro piatto simbolo.



Questa sera Paolo Marchi incontra Ernesto Iaccarino, figlio del grande chef Alfonso del pluristellato ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi (Na), che presenterà il suo capolavoro culinario “Il Vesuvio di rigatoni”.



Tutte le ricette presentate dai vari chef nel corso della rubrica saranno consultabili sul sito di Striscia la notizia.